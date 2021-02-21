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"الديهي": محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة طرابلس هدفها إرباك المشهد بليبيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الداخلية في حكومة طرابلس، فتحي باشاغا، تعرض لإطلاق نار في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية، دون أن يصاب بأذى.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال فتحي باشاغا محاولة لإرباك المشهد داخل ليبيا، وإحداث تفخيخ وتفجير للوضع في ليبيا.

وتابع، أن القوات الموجودة مع وزير الداخلية تمكنت من القبض على 2 من منفذي العملية، داعيًا الأشقاء في ليبيا لتفويت الفرصة على محاولات العودة بليبيا للمنطقة الظلامية.

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