Advertisements

تعرف على أكثر الأطعمة إثارة للحساسية

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

كشف الطبيب الروسي المتخصص في علم المناعة، فلاديمير بوليبوك، المواد الغذائية الأكثر إثارة للحساسية عند تناول الطعام.

 

وقال إن أكثر أنواع الطعام المثيرة لحساسية التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما، هي حليب البقر والقمح والحبوب والبيض والدواجن والأسماك.

 

وأوضح أن رد الفعل التحسسي قد يكون أقل شيوعا ولكنه أكثر شدة، وشدته يمكن مقارنتها مع شدة الحساسية بعد تناول الحمضيات أو المكسرات. ومن جهة أخرى من الممكن أن يكون اضطراب الجهاز الهضمي من أحد مظاهر حساسية الطعام، وفي هذه الحالات يكون تشخيصه صعبا.

 

وتابع: "أي أن شخصا يعالج من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لكنه في الواقع يعاني من حساسية الطعام. لكن أعراض الحساسية ليست واضحة. ومن الممكن لأي شخص أن يعاني من هذا المرض خلال سنوات طويلة ولا يذهب أبدا إلى طبيب الحساسية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيب حساسية حساسية اطعمة

أخبار تهمك

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اقتراح تبرع الجماهير لتجديد عقد "ساسي"

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُجدد فوزه على راسينج كلوب الإيفواري ويتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

منذ ساعة و 22 دقيقة

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد عام ونصف.. الأهلي يكشف موعد عودة كريم نيدفيد

منذ أقل من ساعة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. استهداف موكب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تعرف على أول المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ ساعة و 14 دقيقة

جوكر متعدد الوظائف.. الأهلي يتحرك لخطف أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

البروتين ومصادره وتكوينه (تعرف عليه)

تعرف على البروتين ومصادر تكوينه ووظائفه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

11:00 م

بعد عام ونصف.. الأهلي يكشف موعد عودة كريم نيدفيد

08:30 م

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

06:05 م

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

04:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»