نشأت الديهي يُطالب البرلمان بدراسة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للانفجار السكاني



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: " يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل".



وتابع، أن الدين يحتاج لشخص قوي البنية يتعلم ويأكل ويشرب بشكل جيد، وهذه مقاصد الشرع، ونحن نحتاج أن نكون بلد قوية.



وشدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الزيادة السكانية، مطالبًا البرلمان والأحزاب السياسية بدراسة اتخاذ اجراءات حازمة لمنع الانفجار السكاني، مؤكدًا أن هناك من ينجب انجاب انتقامي من الدولة مثل الإخوان، مستدلًا على ذلك بحديث الإعلامي الإخواني محمد ناصر للمصريين على الانجاب، وتأكيده أن الحديث عن تحديد النسل لكون الزيادة السكانية تمثل انفاق أكثر ومشكلة للدولة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القضية الزيادة السكانية ليس لها علاقة بالدين من قريب ولا بعيد، لافتًا إلى أن جميع الأديان تحض على سعادة الإنسان، وسعادة الإنسان تكون بقدرته على إسعاد أبناءه وتوفير حياة جيدة لهم.