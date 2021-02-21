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"رمت نفسها من فوق السطح".. انتحار سيدة لمرورها بأزمة نفسية في أوسيم

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تخلصت سيدة عشرينية العمر من حياتها، عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سطح العقار سكنها بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتلقى الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا مفاده بسقوط سيدة من علو، بأحد العقارات، بمنطقة بشتيل بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفاة عمرها 23 سنة، كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وتوصلت تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إلى أن المتوفاة كانت متزوجة ولديها طفل عمره حوالي 5 سنوات، قبل أن تنفصل عن زوجها وتتزوج من آخر، وتنجب منه طفل حديث الولادة عمره 4 شهور.

يوم الواقعة، قررت السيدة التخلص من حياتها وعلى إثر ذلك صعدت إلى أعلى العقار سكنها والمكون من 4 طوابق، لتلقى بنفسها، وتسقط جثة هامدة، تاركة طفلها الرضيع.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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