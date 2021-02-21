الرئيس الجزائرى يجرى تعديلا فى تشكيل الحكومة

قام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، بتوقيع مرسوم رئاسي جديد يتضمن عدد من التعديلات في الحكومة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه بموجب هذا التعديل الحكومى، قرر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية فى الميدان بإقحام كفاءات جديدة.

وأوضحت أنه بمقتضى هذا المرسوم، عين رئيس الجمهورية الآتى أسماؤهم: