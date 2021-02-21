Advertisements

الرئيس الجزائرى يجرى تعديلا فى تشكيل الحكومة

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
Advertisements

قام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، بتوقيع مرسوم رئاسي جديد يتضمن عدد من التعديلات في الحكومة.

 

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه بموجب هذا التعديل الحكومى، قرر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية فى الميدان بإقحام كفاءات جديدة.

 

وأوضحت أنه بمقتضى هذا المرسوم، عين رئيس الجمهورية الآتى أسماؤهم:

 

  • عبد العزيز جراد : وزيرا أولا
  • صبرى بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية
  • كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • بلقاسم زغماتى : وزيرا للعدل، حافظا للأختام
  • أيمن بن عبد الرحمان : وزيرا للمالية
  • محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم
  • شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوى والطاقات المتجددة
  • الطيب زيتونى : وزيرا للمجاهدين وذوى الحقوق
  • يوسف بلمهدى : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
  • محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية
  • عبد الباقى بن زيان : وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمي
  • هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين
  • مليكة بن دودة : وزيرة للثقافة والفنون
  • سيد على خالدى : وزيرا للشباب والرياضة
  • حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات
  • إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطنى والأسرة وقضايا المرأة
  • محمد باشا : وزيرا للصناعة
  • عبد الحميد حمدانى : وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
  • طارق بلعريبى : وزيرا للسكن والعمران والمدينة
  • كمال رزيق : وزيرا للتجارة
  • عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة
  • كمال ناصرى : وزيرا للأشغال العمومية والنقل
  • مصطفى كمال ميهوبى : وزيرا للموارد المائية
  • محمد على بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
  • عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • الهاشمى جعبوب : وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
  • بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان
  • دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة
  • سيد أحمد فروخى : وزيرا للصيد البحرى والمنتجات الصيدية
  • عبد الرحمان لطفى جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية
  • نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة
  • ياسين المهدى وليد : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
  • إسماعيل مصباح : كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات
  • سليمة سواكرى : كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة
  • يحيى بوخارى : أمينا عاما للحكومة

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ يوم

بيراميدز يُجدد فوزه على راسينج كلوب الإيفواري ويتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. استهداف موكب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عام ونصف.. الأهلي يكشف موعد عودة كريم نيدفيد

منذ أقل من ساعة

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اقتراح تبرع الجماهير لتجديد عقد "ساسي"

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على الموعد النهائي لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. تعرف على أول المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

جوكر متعدد الوظائف.. الأهلي يتحرك لخطف أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

11:00 م

بعد عام ونصف.. الأهلي يكشف موعد عودة كريم نيدفيد

08:30 م

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

06:05 م

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

04:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»