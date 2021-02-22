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نقابة الصيادلة: وزارة الصحة اكتشفت مصنعا ينتج أدوية من بودرة الرخام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:47 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن جميع صفحات المواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات بيع الأدوية عن طريق الإنترنت هي مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون حماية المستهلك، موضحًا أن هذه الأدوية تضر بصورة مباشرة المواطن، وصفحات مواقع التواصل تعمل على زيادة مبيعاتها من خلال التخفيضات، رغم أن جميع الأدوية لها سعر موحد طبقًا للقانون.

وحذر "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، المؤسسات الصيدلانية من شراء الأدوية إلا من قطاعين، هما مصانع وشركات الأدوية وشركات التوزيع المسجلة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن تاريخ عبوة الأدية ليس فقط يؤكد على أن العبوة قابلة للاستخدام، إذ إنه يرتبط بطرق التخزين الجيدة.

وأشار إلى أن الأدوية لها طريقة محددة في التخزين، وهناك بعض الأدوية تحفظ في درجة حرارة منخفض وتخزن بالثلاجات، وجميع الأدوية لابد أن تكون بعيدة عن أشعة الشمس، كاشفا عن عثور لجنة التفتيش الصيدلي لإحدى الصيدليات ووجدت عبوات بدون فاتورة شراء يعامل هذا الدواء على أنه مغشوش، ويعتبر مجهول المصدر، متابعًا: "وزارة الصحة اكتشفت مصنع أدوية يصنع الأدوية من بودرة الرخام".

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