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"محلية النواب" تستكمل مناقشة بيان "شعراوي" اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، استكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

كما تشهد اللجنة في ذات اليوم المناقشات التي دارت حول بيان الوزير بالجلسة العامة بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

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