Advertisements

برلمانية تكشف مفاجأة عن مرض شلل الأطفال في مصر (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشفت الدكتورة راوية مختار، عضوة مجلس النواب، عن تفاصيل حضور وزيرة الصحة أمام لجنة الصحة بالبرلمان أمس، مشيرة إلى أن هناك حسن نية وتعاونًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ونتمنى أن تكون هذه اللقاءات مثمرة ومرضية لجميع المواطنين.

وأضافت "راوية"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن شحنة لقاح كورونا سوف تصل اليوم وغدا، وسوف يتم توفير 20 مليون جرعة من اللقاح خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت، أنه سوف يتم تفعيل الموقع الإلكتروني للتسجيل للحصول على تطعيم كورونا، وسيكون هناك أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونوهت، بأن وزيرة الصحة أعلنت بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد من المرض، لافتا إلى أن الوزيرة شعت أن يكون هناك لقاح جديد ضد مرض شلل الأطفال على 3 جرعات بين كل جرعة والأخرى شهرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا شلل الاطفال بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تعرف على أول المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 11 ساعة

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 6 ساعات

اتجاه في بيراميدز لتحسين العلاقات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 13 ساعة

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

10:34 م

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

01:10 ص

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»