برلمانية تكشف مفاجأة عن مرض شلل الأطفال في مصر (فيديو)

كشفت الدكتورة راوية مختار، عضوة مجلس النواب، عن تفاصيل حضور وزيرة الصحة أمام لجنة الصحة بالبرلمان أمس، مشيرة إلى أن هناك حسن نية وتعاونًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ونتمنى أن تكون هذه اللقاءات مثمرة ومرضية لجميع المواطنين.





وأضافت "راوية"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن شحنة لقاح كورونا سوف تصل اليوم وغدا، وسوف يتم توفير 20 مليون جرعة من اللقاح خلال الأيام المقبلة.





وأوضحت، أنه سوف يتم تفعيل الموقع الإلكتروني للتسجيل للحصول على تطعيم كورونا، وسيكون هناك أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



