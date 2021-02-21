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برشلونة ينافس ريال مدريد على نجم نجم بروسيا دورتموند

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني سينافس غريمه التقليدي ريال مدريد من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة كما أنه وضع بعض السيناريوهات من أجل ضم النجم النرويجي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الأمانة الفنية لبرشلونة تعتبر هالاند الإسم المثالي للتعاقد معه في مركز قلب الهجوم.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المُشكلة الأساسية التي يعاني منها برشلونة هي الرواتب الكبيرة التي يدفعها النادي للاعبيه مما يصعب عليه ضم نجم بقيمة هالاند مقابل مبلغ ضخم وبراتب كبير.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن السيناريو الأول للتعاقد مع هالاند سيكون في حالة رحيل ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وبالتالي سيملك النادي القدرة المالية على التعاقد مع نجم بارز ودفعه راتبه دون صعوبات لأن ميسي يحصل على راتب مرتفع جداً هو الأعلى في العالم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السيناريو الثاني وهو سيحدث في حالة استمرار ميسي فإن هناك لاعب آخر من أهم نجوم الفريق سيتم التخلي عنه وهو الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

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