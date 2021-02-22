"الصحة" تحذر من "خطر كبير" بشأن كورونا (فيديو)

علق الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، على الوضع الوبائي في مصر قائلا: "نحن في فترة ثبات وأعداد تتراوح ما بين 500 إلى 600 حالة، نظرا لاتخاذ الضوابط الاحترازية"، منوها بأن الحالات ممكن أن تنخفض أكثر من ذلك ولكن لابد من اتخاذ التدابير الوقائية.





وأوضح عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الأحد أن مصر مرت بالموجة الأولى، كما أنها وصلت إلى قمة المنحنى الوبائي في الموجة الثانية يوم 30 ديسمبر، وبدأت الحالات في الانخفاض بعد ذلك".





وشدد رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، على ضرورة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وكذلك تهوية المنازل رغم برودة الجو.



