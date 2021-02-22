8 اختصاصات هامة لـ"مجلس الشيوخ" طبقاً للائحة.. تعرف عليها (انفوجراف)

حددت المادة (3) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات ومهام المجلس باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا في جلسته العامة الأسبوع الماضي.





وترصد "الفجر" من خلال انفوجرافا 8 اختصاصات هامة لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية وجاءت كالاتي:





1- دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية.





2- دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.





3- تعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.





4- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.





5- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.





6- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.





7- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.



