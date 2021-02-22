تعرف على مشروع تطوير مجمع الجلاء للقوات المسلحة

تم تطوير مجمع الجلاء للقوات المسلحة، في إطار الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية، بهدف تقديم خدمة متطورة وغير نمطية للعسكرين والمدنيين، والمجمع على مساحة ٥٤ فدان بمواجهة ٩٠٠م على طريق صلاح سالم و٣٠٠م على طريق أبو بكر ويقع شمال مطار ألماظة ويبعد ٥ دقائق بالسيارة عن مطار القاهرة الدولي.





وقبل التطوير كان يتواجد ٤ كيانات مختلفة الأنشطة في هذا المجمع تم تطويرهم وضمهم تحت قيادة واحدة ومنظومة إدارية واحدة.





الكيان الأول وهو مجمع الجلاء الطبي بطاقة ٩٢٢ سرير ويحتوي مجموعة من المستشفيات والعيادات ومزود بأحدث الأجهزة الطبية التي تؤهله لتقديم خدمة طبية متكاملة.





الكيان الثاني وهو فندق الجلاء حيث تم تطويره على أحدث مستوى ويحتوي على ١٢٨ غرفة فندقية و٥١ جناح فندقي وشاليهات اليوم الواحد، وحمامات سباحة وقاعات وكافتيريات ومطاعم.





أما الثالث وهو مسرح الجلاء حيث يحتوي على قاعة عرض تستوعب ١٠٠٠ فرد وقاعات اجتماعات وكافتيريات وقاعات عرض مكشوف والرابع وهو نادي الجلاء ويحتوي على ١٤ ملعب مختلف الأنشطة وحمامات سباحة ومطاعم وقاعات أفراح وصالونات وكافتيريات.



