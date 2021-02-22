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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 22-2-2021
الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:00 ص
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تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث شهدت العملة الأمريكية حالة من الاستقرارا في بداية التعاملات اليوم الاثنين.
سعر الدولار اليوم:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.672 جنيه للشراء.
15.805 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.67 جنيه للشراء.
15.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
15.69 جنيه للشراء.
و15.79 للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
15.69 جنيه للشراء.
و15.79 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
15.67 جنيه للشراء.
و15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
15.68 جنيه للبيع.
15.78 للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.69 جنيه للشراء.
و15.79 للبيع.
سعر الدولار في QNB الأهلي
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
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