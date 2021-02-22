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بالخط الساخن.. تفاصيل مبادرة إنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى من "التضامن"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق، مبادرة لإغاثة المشردين وإنقاذ الذين يجوبون الشوارع والميادين والأطفال بلا مأوى، من خلال سيارات التدخل السريع بوزارة التضامن، التي تجوب شوارع القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وتستعرض "الفجر" خلال التقرير الآتي كافة التفاصيل حول المبادرة:- 

- سيارات التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي تجوب شوارع المحافظات تحت شعار "إحنا معاك" 
- المبادرة تتكون حتى الآن من 17 مجموعة متنقلة، مكونة من 6 أشخاص، هم مشرف و5 أفراد.
- تقدم السيارة خدمات متنوعة لمن يحتاجها، مثل توفير وسيلة نقل لدار إيواء، أو توفير الطعام، توفير الدعم النفسي للأطفال.
- تجوب تلك السيارات شوارع وميادين جمهورية مصر العربية، للبحث عن المشردين أو من لا مأوى لهم، مع فريق مدرب من قبل الوزارة.
- تقوم المجموعة برصد الأشخاص المحتاجين إلى رعاية، ثم التحدث معهم ومحاولة معالجة مشاكلهم.
- توفير مأوي في إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة (سواء لكبار السن أو الأطفال).
- وفي حالة إذا كانت المشكلة ناتجة عن عدم وجود دخل للأسرة، يتم التعاون مع إدارة "التكافل والكرامة" لتوفير دخل ولو بسيط للحالة حتى لا يعيش بالشارع.
- وإذا كان من الشباب فيمكن توفير فرصة عمل مشروع صغير أو متناهي الصغر ضمن مشروعات الوزارة.

وفي حالة إذا كنت تريد الإبلاغ عن حالة لابد أن تذكر الآتي:- 

- اسم الحالة (إذا كان متاحًا).
- نوع المشكلة منها: "كبير السن" أو "يعاني من تقرحات" أو "لا يرتدي ملابس مناسبة" لتحديد تجهيزات السيارات المناسبة.
اسم الشارع أو المنطقة التي تتواجد فيها الحالة.
وسيقوم خط الشكاوى بإبلاغ سيارة الإنفاذ الأقرب للمنطقة، وإرسالها في أقرب وقت لنجدة الشخص.

وتخصص وزارة التضامن الاجتماعي خط ساخن لإنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى، وهو 16439، يعمل من الـ 9 صباحًا وحتى الساعة 12 مساءً، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل

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