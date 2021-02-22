ما حكم تكرار صلاة الجنازة على سيدة توفيت بكورونا؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول" تُوفيت والدتي بفيروس كورونا المستجد، وقام العاملون بمستشفى العزل بتجهيزها والصلاة عليها، ثم تسليمها لنا لدفنها، فأخذناها وصلينا عليها مرة ثانية، فما حكم هذه الصلاة الثانية؟.





وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في فتوى له، إن كانت هناك حاجة معتبرة شرعًا من تكرار الصلاة على الميت جاز تكرارها؛ كصلاة من فاتته الجنازة خاصَّة إن كان وليًّا للميت، أو صلاة من ترجى بركته من أهل الفضل والصلاح. وصلاتكم على والدتكم صحيحةٌ ولا شيءَ فيها، فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح، وأجازها الفقهاء.



