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"الباز": وزيرا التعليم والتعليم العالي يتعرضان لإرهاب اجتماعي (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن وزيري التربية والتعليم الدكتور طارق شوق والتعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار يتعرضان لحملات إلكترونية وإرهاب اجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطة الدولة لاستئناف الدراسة وتحديد موعد الامتحانات رغم الوباء.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وزير التعليم العالي أعلن أنه يمكن للطالب الذي يخشى من فيروس كورونا تأجيل الامتحانات ولن يكون راسبا، منوها بأن هناك خطة تم وضعها لإجراء الامتحانات وعودة الفصل الدراسي الثاني شاركت في وضعها كافة الجهات بالدولة.

وتابع: "هذه الخطة تم عرضها على اللجنة العلمية لمواجهة كورونا وعلى الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي"، مطالبا الطلاب الشعور بالمسئولية لكون الكثير منهم لا يذاكر ويضيعون أوقاتهم في أمور غير مفيدة، موجها حديثه لأولياء الأمور والطلاب قائلًا: "الدراسة ليه لا تستكمل!.. إحنا كده بنضر ولادنا.. أيه كلمة إعدام وزير التعليم العالي ! بلاش هذا المسلك.. مفروض يرجعوا أنفسهم ".

واستكمل: "الامتحانات هتتعمل والدراسة هتستأنف وليس على الطلبة سوى الالتزام والمذاكرة، ويشهد الله أن وزيري التعليم والتعليم العالي شغالين بجهد كبير جدا، وأتوجه برسالة لأمهات الطلاب في المدارس كفاية جروبات وحالة الصياح والخوف والرعب حرام عليكم".

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