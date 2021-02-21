باتشيكو يصدم شيكابالا قبل مواجهة تونجيث في دوري أبطال أفريقيا

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باتشيكو يصدم شيكابالا قبل مواجهة تونجيث في دوري أبطال أفريقيا
الأحد 21/فبراير/2021 - 11:58 م
علي خلاف
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يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، ضيفا ثقيلا على تونجيث ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
باتشيكو يقرر عودة شيكابالا لمقاعد البدلاء أمام تونجيث في دوري أبطال أفريقيا
استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا من تشكيل الأبيض أمام تونجيت السنغالي.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل.
من جانبه قرر جايمي باتشيكو وضع محمود شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على مقاعد البدلاء في مباراة تونجيث والبدء بأشرف بن شرقي منذ البداية وتواجده في مركز الجناح الأيسر وأحمد زيزو في الجناح الأيمن.
الجدير بالذكر أن المغربي أشرف بن شرقي قد شارك كبديل في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ببطولة الدوري وقدم مستوى مميزا إلى جانب التونسي فرجاني ساسي حيث قرر البرتغالي الدفع بكلا الاعبين في تشكيل الأبيض أمام تونجيث.
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