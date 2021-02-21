باتشيكو يصدم شيكابالا قبل مواجهة تونجيث في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، ضيفا ثقيلا على تونجيث ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





باتشيكو يقرر عودة شيكابالا لمقاعد البدلاء أمام تونجيث في دوري أبطال أفريقيا





استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا من تشكيل الأبيض أمام تونجيت السنغالي.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل.





من جانبه قرر جايمي باتشيكو وضع محمود شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على مقاعد البدلاء في مباراة تونجيث والبدء بأشرف بن شرقي منذ البداية وتواجده في مركز الجناح الأيسر وأحمد زيزو في الجناح الأيمن.





الجدير بالذكر أن المغربي أشرف بن شرقي قد شارك كبديل في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ببطولة الدوري وقدم مستوى مميزا إلى جانب التونسي فرجاني ساسي حيث قرر البرتغالي الدفع بكلا الاعبين في تشكيل الأبيض أمام تونجيث.