يوسف الحسيني: تأييد الحكومة الآن يعبر عن شجاعة حقيقة لهذا السبب (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المعارضة السياسية أحيانًا تعبر عن شجاعة وجسارة حقيقية، وكذلك تأييد الحكومة في بعض الأحيان أحيانا يعبر عن شجاعة، خاصة في ظل ممارسة جماعة الإخوان الاغتيال المعنوي لأي شخص يؤيد النظام، معقبًا:" الجماعة لما تلاقيك بتذكر الإيجابيات اللي بتحصل في الدولة، تصدر الشائعات والأكاذيب حولك".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، مساء السبت، أن عناصر الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بممارسة الاغتيال المعنوي تجاه أي شخص يشيد بإنجازات الدولة، سواء ما تقوم به الدولة من تطوير عشوائيات أو تطوير الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة".



