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أسعار الذهب اليوم الإثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
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بدأت أسعار الذهب أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين على استقرار، وتحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم.

أسعار الذهب فى مصر اليوم : 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 891 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 779 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 6256 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم بلغ سعرها 27620 جنيها.

سعر كيلو الذهب عيار 24 يسجل نحو 891 ألف جنيه.



يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.

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