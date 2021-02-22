Advertisements

"تحيا مصر" يكشف تفاصيل تخصيص حساب لتلقي تبرعات المشروع القومي لتطوير القرى (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل تخصيص صندوق تحيا مصر رقم حساب لتلقي تبرعات المشروع القومي لتطوير القرى، موضحا أن الصندوق على اتصال مباشر بعدد كبير جدا من رجال الأعمال، والشركات التي تتبنى أنشطة المسؤولية المجتمعية.

وأضاف "مختار"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الهدف من الصندوق هو معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات أو المشاركة الفعلية في تطوير بعض المنشآت سواء التعليمية أو الصحية أو غيرها التي تخدم أهالي القرى والنجوع.

وأوضح أنه يتم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تخصيص حسابات متنوعة لجميع المبادرات التي يتم اسنادها لصندوق تحيا مصر.

وأكد أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال حريصين على مشاركة صندوق تحيا مصر، حيث تم تطوير 10 آلاف منزل على مستوى 300 قرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق تحيا مصر الفجر

أخبار تهمك

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 10 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه نجم الفريق

منذ ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو: على إدارة الزمالك توجيه الشكر لفرجاني في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 10 ساعة

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

10:34 م

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

01:10 ص

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»