"تحيا مصر" يكشف تفاصيل تخصيص حساب لتلقي تبرعات المشروع القومي لتطوير القرى (فيديو)

كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل تخصيص صندوق تحيا مصر رقم حساب لتلقي تبرعات المشروع القومي لتطوير القرى، موضحا أن الصندوق على اتصال مباشر بعدد كبير جدا من رجال الأعمال، والشركات التي تتبنى أنشطة المسؤولية المجتمعية.





وأضاف "مختار"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الهدف من الصندوق هو معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات أو المشاركة الفعلية في تطوير بعض المنشآت سواء التعليمية أو الصحية أو غيرها التي تخدم أهالي القرى والنجوع.





وأوضح أنه يتم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تخصيص حسابات متنوعة لجميع المبادرات التي يتم اسنادها لصندوق تحيا مصر.



