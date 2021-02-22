نشرة حوادث "الفجر": الداخلية توضح حقيقة انتهاك حقوق أحد نزلاء سجن جمصة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:









نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الإثارية والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وجود انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من ذوى الاحتياجات الخاصة من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكذا الزعم بتلقي العديد من الاستغاثات من أهالي نزلاء السجن بتعرض النزلاء لانتهاكات واعتداءات .









قررت اليوم الأحد الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.. وذلك لجلسة 9 مارس المقبل لإحضار المتهمين من محبسهم.









ألزمت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977، لإحدى شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.













سنة ونصف كانت كفيلة أن تغير حياة الشابة الثلاثينية "ج.ر"، وتحول كل أحلامها إلى كوابيس مفزعة، وبدلا من بيت الزوجية المليء ، بالحنية و"الدلع" والحب، وجدت نفسها تعيش في زنزانة مع سجان -وليس زوج- أولوياته هي الضغط على أعصابها وتعذيبها وتعنيفها واستغلالها.









استلمت نيابة المرج اليوم الأحد، تقرير المعمل الجنائي فى واقعة حريق شقة بأحد العقارات والذى أسفر عن مصرع ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و4 سنوات نتيجة الاختناق بسبب تصاعد الأدخنة.









طالبت أسرة الطفلة جنى، ضحية الاغتصاب على يد نجل عمها بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.. " عايزين حق جنى، وبنطالب بإعدام إبن عمها.. البنت مدمرة نفسيًا ومش بتلعب مع حد وبتخاف من أي راجل يقرب منها".







