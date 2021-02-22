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محافظ الدقهلية: تطوير 26 منطقة بقيمة 3 مليارات جنيه (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه سيتم تطوير 26 قرية في مركز شربين بقيمة 3 مليارات جنيه، ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل جديدة في قطاع التشييد والبناء، وغيرها في مجال الخدمات الصحية، والشباب والرياضة، والمياه والغاز.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا يخدم 500 ألف نسمة بالدقهلية ومتوقع الانتهاء منه خلال عام.

وأضاف أن الرئيس السيسي اهتم بقطاعات كانت مهملة من قبل في المحافظات، مشيرًا إلى أن تطوير القرى بالدقهلية يشمل توصيل الغاز الطبيعي إلى 55 ألف أسرة، ورفع كفاءة 26 وحدة صحية، وإنشاء 11 مدرسة وغيرها من الخدمات الأخرى.

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