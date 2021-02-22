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أحمد موسى: أمتلك تسجيلا كاملا لمحادثة بين إرهابيين على "كلوب هاوس" (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تطبيق كلوب هاوس بدأ بـ1500 شخص وأصبح يضم 8 ملايين وأنه يتم استخدامه من جانب الجماعة الإرهابية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يوجد تحذيرات من استخدام تطبيق كلوب هاوس الذي يمكن من إجراء ندوات مفتوحة للمناقشة داخل الغرف.

وتابع، أنه تم اختراق مجموعة إرهابية تضم الإرهابي أحمد سمير والإرهابي أحمد عبد الباسط ويمتلك على مسئوليتي تسجيل كامل للمحادثة التي تمت بين الإرهابيين.

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