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يوسف الحسيني: "في حد عامل للإعلاميين عمل" (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن كورونا عبارة عن فيروس لعين، معقبا:" بمجرد ما تعرضت للسعال بالأمس شكيت اني مصاب بالكورونا، وفضلت طول السكة عمال أفكر،.. مش ممكن هو البرنامج منظور ولا إيه".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت:" أستاذ وائل الإبراشي اتصاب، ربنا يرجعه بالسلامة، واستاذ عمرو أديب عمل حادثة، معقولة في حاجة، في حد عامل لينا عمل ولا إيه".

ولفت إلى أن البعض يحاول أن يقلل من إنجاز وزارة الصحة في السيطرة على فيروس كورونا، معقبًا: "بصوا على إيطاليا وأمريكيا أكبر اقتصاد في العالم، احنا سابقين أمريكا بمراحل في مواجهة الفيروس، ومصر عملت 10 مليون فحص لفيروس كورونا، وهذا الأمر أقرته منظمة الصحة العالمية".

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