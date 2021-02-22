يوسف الحسيني: "في حد عامل للإعلاميين عمل" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن كورونا عبارة عن فيروس لعين، معقبا:" بمجرد ما تعرضت للسعال بالأمس شكيت اني مصاب بالكورونا، وفضلت طول السكة عمال أفكر،.. مش ممكن هو البرنامج منظور ولا إيه".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت:" أستاذ وائل الإبراشي اتصاب، ربنا يرجعه بالسلامة، واستاذ عمرو أديب عمل حادثة، معقولة في حاجة، في حد عامل لينا عمل ولا إيه".



