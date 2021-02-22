أحمد التوني: يوجد 7 آلاف منشد في مصر.. والإنشاد الديني يعاني الإهمال (فيديو)

أكد أحمد التوني، المنشد الديني، أن الإنشاد الديني يمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري من خلال المتابعين له، مؤكدًا أنه فن يخاطب المواطنين ويشكل الوجدان للكثير من المواطنين، ويستحق نقابة مستقلة لهم.





وأوضح "التوني"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مصر بها الكثير من العلماء والمدارس في الإنشاء الديني وأسماء لها قيمة كبيرة، مؤكدًا أن الإنشاء الديني في مصر صُدر إلى دول العالم من خلال المنشدين.



