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مدرب الاتحاد السابق : أتابع الدوري المصري باستمرار.. وأوباما لاعب رائع
الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:14 ص
أشرف عبدالناصر
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أكد البرتغالي ليونيل بونتيس المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري أنه يتابع الدوري المصري باستمرار ، وخاصة مباريات الاتحاد السكندري باعتباره أشرَفَ على تدريب الفريق من قبل .
وأقال بونتيس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: "سعيد بمستوى يوسف أوباما لاعب الزمالك ، فقد سبق لي تدريبه في الاتحاد السكندري وتنبأت له بمستواه الحالي ، فهو أحد أبرز نجوم الدوري الممتاز هذا الموسم" .
وأضاف: "رزاق سيسيه لاعب جيد جداً ويقدم موسماً مميزاً مع زعيم الثغر".
وفاز أسوان على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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