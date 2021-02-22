مدرب الاتحاد السابق : أتابع الدوري المصري باستمرار.. وأوباما لاعب رائع









أكد البرتغالي ليونيل بونتيس المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري أنه يتابع الدوري المصري باستمرار ، وخاصة مباريات الاتحاد السكندري باعتباره أشرَفَ على تدريب الفريق من قبل .





وأقال بونتيس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: "سعيد بمستوى يوسف أوباما لاعب الزمالك ، فقد سبق لي تدريبه في الاتحاد السكندري وتنبأت له بمستواه الحالي ، فهو أحد أبرز نجوم الدوري الممتاز هذا الموسم" .





وأضاف: "رزاق سيسيه لاعب جيد جداً ويقدم موسماً مميزاً مع زعيم الثغر".



