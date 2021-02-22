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حسام البدري يحدد موعد سفر المنتخب إلي كينيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سفر بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم  إلى نيروبي  يوم 22 مارس المقبل، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني في  25 مارس في إطار الجولة الخامسة من التصفيات القارية.

جاء ذلك بعدما استقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التي وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب برئاسة المهندس أحمد مجاهد قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر  المغلق لمواجهة جزر القمر  بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.

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