حسام البدري يحدد موعد سفر المنتخب إلي كينيا





حدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سفر بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى نيروبي يوم 22 مارس المقبل، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني في 25 مارس في إطار الجولة الخامسة من التصفيات القارية.



