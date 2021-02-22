لأطباء الرعاية الصحية.. تعرف على أول برنامج تدريبي مكثف لبرنامج طب الأسرة (انفوجراف)

يستعرض "الفجر"، أبرز المعلومات عن أول برنامج تدريبي مكثف لبرنامج طب الأسرة لأطباء الرعاية الصحية.





- يستهدف أطباء الرعاية الأولية بالمراكز والوحدات الصحية بالإسماعيلية، والبالغ عددها 54 مركز ووحدة صحية.





- يهدف لتحسين كفاءة أطباء الأسرة من خلال التدريب والتعليم المستمر وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية سواء عن طريق التدريب النظري والعملي أو المعايشة.





- يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية.





- مدة البرنامج التدريبي 36 يومًا، في الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 1 إبريل المقبل.





- يشمل التدريب عدة برامج:





1- أساسيات طب الأسرة والرعاية الأولية

2- إدارة الجودة الشاملة

3- تدقيق السجلات الطبية

4- نموذج صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية

5- استشارات طب الأسرة

6- رعاية حديثي الولادة

7- رعاية صحة الأطفال والمراهقين

8- صحة الأم

9- الرعاية الصحية للبالغين وكبار السن

10- الصحة النفسية والعقلية، مكافحة العدوى





- يوفر البرنامج كوادر بشرية قادرة على تقديم خدمة صحية على مستوى عالي من الجودة.



