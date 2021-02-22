Advertisements
لأطباء الرعاية الصحية.. تعرف على أول برنامج تدريبي مكثف لبرنامج طب الأسرة (انفوجراف)
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:46 ص
منى صموئيل
Advertisements
يستعرض "الفجر"، أبرز المعلومات عن أول برنامج تدريبي مكثف لبرنامج طب الأسرة لأطباء الرعاية الصحية.
- يستهدف أطباء الرعاية الأولية بالمراكز والوحدات الصحية بالإسماعيلية، والبالغ عددها 54 مركز ووحدة صحية.
- يهدف لتحسين كفاءة أطباء الأسرة من خلال التدريب والتعليم المستمر وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية سواء عن طريق التدريب النظري والعملي أو المعايشة.
- يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية.
- مدة البرنامج التدريبي 36 يومًا، في الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 1 إبريل المقبل.
- يشمل التدريب عدة برامج:
1- أساسيات طب الأسرة والرعاية الأولية
2- إدارة الجودة الشاملة
3- تدقيق السجلات الطبية
4- نموذج صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية
5- استشارات طب الأسرة
6- رعاية حديثي الولادة
7- رعاية صحة الأطفال والمراهقين
8- صحة الأم
9- الرعاية الصحية للبالغين وكبار السن
10- الصحة النفسية والعقلية، مكافحة العدوى
- يوفر البرنامج كوادر بشرية قادرة على تقديم خدمة صحية على مستوى عالي من الجودة.
- يمثل البرنامج لبنة أساسية في برنامج كبير تتبناه الهيئة العامة للرعاية الصحية للتدريب والتعليم المستمر وزيادة الأجور والتطور المهني لكافة القوى البشرية من العاملين بها سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements