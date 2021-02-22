تصريحات مثيرة من علاء عبد العال عقب فوز أسوان على الاتحاد السكندري









أطلق علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان تصريحات مثيرة عقب فوز فريقه على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأكد علاء عبد العال أن هدفه في بداية مشواري مع فريق أسوان هو إيقاف سلسلة الهزائم.





وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "حققنا بعض التعادلات مع فرق قوية في بداية مهمتي مثل الزمالك وسيراميكا كليوباترا".





وأكمل: "مباراة المقاولون العرب كانت بداية العودة للانتصارات واستكملت اليوم بالفوز على الاتحاد السكندري".





وتابع: "أسعى لاستغلال نقاط القوة في فريقي لتحقيق الانتصارات، لاعبو أسوان حققوا أداء جيد والفوز ليس وليد الصدفة".



