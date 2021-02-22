عاجل.. إيناس عز الدين تصاب بفيروس "كورونا"



أصيبت الفنانة إيناس عز الدين بفيروس كورونا، الذى انتشر بشكل كبير فى مصر.



وقالت إيناس عز الدين فى تصريحات صحفية، إنها تعانى من آلام فى عظامها وصداع مزمن قبل أيام قليلة، مشيرة إلى أنها أجرت مسحة وظهرت نتيجتها إيجابية.



وأشارت إيناس أن الآلام اشتدت عليها وتعرضت لإغماءة داخل منزلها، ما دفعها لاستدعاء طبيب الأسرة الذي طالبها بالإسراع في إجراء تحليل صورة دم، والذي كشف عن إصابتها بالفيروس رغم سلبية المسحة، وفقا لكلامها.



وأوضحت أنها تتبع البروتوكول العلاجي منذ ظهور الأعراض عليها، كما أنها قامت بعزل نفسها داخل منزلها بعيدا عن أبنائها.