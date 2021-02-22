أسامة كمال عن إحالة مسؤولين للمحاكمة بسبب عقار الدائري: سابقة لم تحدث من قبل (فيديو)

علق الإعلامي أسامة كمال، على إحالة 4 مسؤولين للمحاكمة يسبب عقار الدائري المحترق، قائلا: "النيابة الإدارية تحقق لمعرفة من المسؤول عن إعطاء التراخيص لهذا العقار، واحالة المسؤولين رسالة مهمة مضمونها: "لا يوجد شيء أسمه عفى الله عما سلف".





وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الإحالة إلى النيابية قرار في منتهى الأهمية، معقبًا: "الكل سيحاسب وبالقانون والمذنب هيبان، لا نريد ان نظلم احد".



