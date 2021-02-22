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أسامة كمال عن إحالة مسؤولين للمحاكمة بسبب عقار الدائري: سابقة لم تحدث من قبل (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي أسامة كمال، على إحالة 4 مسؤولين للمحاكمة يسبب عقار الدائري المحترق، قائلا: "النيابة الإدارية تحقق لمعرفة من المسؤول عن إعطاء التراخيص لهذا العقار، واحالة المسؤولين رسالة مهمة مضمونها: "لا يوجد شيء أسمه عفى الله عما سلف". 

وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الإحالة إلى النيابية قرار في منتهى الأهمية، معقبًا: "الكل سيحاسب وبالقانون والمذنب هيبان، لا نريد ان نظلم احد".

وأضاف أن قرار الإحالة بسبب مخالفات عقار الدائري المحترق سابقة وشيء عظيم، معقبًا: "النيابة بتحقق في كيفية بناء هذا العقار، وسرقته للكهرباء، دا تحقيق متكامل". 

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