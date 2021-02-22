انفوجراف انفوجراف Advertisements لأطباء الرعاية الصحية .. تعرف على أول برنامج تدريبي مكثف لبرامج طب الأسرة الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:22 ص Advertisements لأطباء الرعاية الصحية .. تعرف على أول برنامج تدريبي مكثف لبرامج طب الأسرة أخبار تهمك بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك منذ ساعتين وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل منذ ساعتين و 40 دقيقة عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي 3 ساعات "القاهرة 8 درجات".. اعرف تفاصيل الطقس مع عودة موجة البرد منذ 39 دقيقة عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام منذ حوالي 10 ساعات أمطار غزيرة ورعدية وموجة برد.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم منذ ساعة و 22 دقيقة الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق منذ ساعتين و 10 دقيقة عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" منذ نصف ساعة أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. إيناس عز الدين تصاب بفيروس "كورونا" منذ ساعة و 15 دقيقة الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار منذ حوالي 3 ساعات خاص.. أول تعليق من صاحبة الصوت الحقيقى فى مسلسل "لؤلؤ" بعد انتهاء عرضه منذ ساعتين سفير مصر في تنزانيا يكشف مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وسيمبا منذ 42 دقيقة "الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا منذ ساعتين و 41 دقيقة وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض منذ ساعة و 23 دقيقة عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك منذ حوالي 3 ساعات Advertisements