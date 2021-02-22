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إنبي ينتقد التحكيم بسبب مباراة الإسماعيلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتقد نادي إنبي حكام مباراة الفريق ضد نظيره الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن تعليمات حلمي طولان كانت اللعب على الفوز أمام الإسماعيلي.

وقال عبد الناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "تعليمات حلمي طولان كانت اللعب على الفوز أهم من أي شئ، استقبلنا هدفا مباغتا".

وأكمل: "استحوذنا بشكل أكبر من الاسماعيلي وأهدرنا أكثر من فرصة لتسجيل الأهداف".

وتابع: "لم تحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة، والحكم لم يلجأ لتقنية الفيديو رغم اعتراض اللاعبين".

وأضاف: "محمد شريف كان له ركلة جزاء الجميع رأها إلا الحكم".

وأتم: "تقنية الفيديو من المهم أن تكون موجودة لكن أتمنى أن نحد من اخطاءها".

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