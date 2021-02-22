واصل إنتر ميلان هيمنته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق ميلان، بثلاثة أهداف نظيفة، في الديربي الذي جمع بينهما على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 23 من البطولة.





تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 5، قبل يسجل الأرجنتيني الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما اختتم روميلو لوكاكو أهداف اللقاء في الدقيقة 66.





وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 53 نقطة، في المركز الأول، وبفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب الثاني برصيد 49 نقطة.





موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي:-



