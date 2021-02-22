انفوجراف انفوجراف Advertisements ملخص ما أنجزته وزارة الصحة على مدار عامين ونصف لتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:31 ص Advertisements ملخص ما أنجزته وزارة الصحة على مدار عامين ونصف لتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين أخبار تهمك "القاهرة 8 درجات".. اعرف تفاصيل الطقس مع عودة موجة البرد منذ 41 دقيقة وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض منذ ساعة و 25 دقيقة أمطار غزيرة ورعدية وموجة برد.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم منذ ساعة و 24 دقيقة أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان منذ حوالي 6 ساعات "الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا منذ ساعتين و 43 دقيقة سفير مصر في تنزانيا يكشف مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وسيمبا منذ ساعة الا ربع عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" منذ نصف ساعة عاجل.. إيناس عز الدين تصاب بفيروس "كورونا" منذ ساعة و 17 دقيقة وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل منذ ساعتين و 42 دقيقة خاص.. أول تعليق من صاحبة الصوت الحقيقى فى مسلسل "لؤلؤ" بعد انتهاء عرضه منذ ساعتين عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام منذ حوالي 10 ساعات الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق منذ ساعتين و 12 دقيقة بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك منذ ساعتين و 5 دقيقة عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار منذ حوالي 3 ساعات عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك منذ حوالي 3 ساعات Advertisements