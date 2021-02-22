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محمد هنيدي يكشف كواليس صداقته مع أشرف عبد الباقي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان محمد هنيدي، عن علاقة الصداقة بينه وبين الفنان الراحل علاء ولى الدين، والفنان أشرف عبد الباقى.

وأشار محمد هنيدي خلال حواره في برنامج "سهرانين"الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، أنه تعرّف أولا على علاء ولي الدين في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن يبدأ أي منهما في مجال التمثيل، ثم تعرّف على أشرف لاحقاً في الإسكندرية.

وأضاف: «أنا كنت أنا بعمل مسرحية مع سيد زيان وكنت عامل دور عسكري، وهو في نفس الوقت كان بيعمل رواية مع الأستاذ عبدالمنعم مدبولي ومحمود عبدالعزيز وبيعلب دور عسكري برضو، وكان في الموسم المسرحي يقولك العيال اللي عاملين عساكر ونجحنا واتقابلنا هناك وبدأت الصداقة حتى الآن».

وتابع"كنا بنخلص يومنا وكان أشرف الوحيد اللي عنده عربية فكنا بنتجمع بالليل وأشرف ياخدنا نروح أي مكان، بس السهرة الأساسية كانت في النيل، كان في مراكبي اسمه عم أحمد الله يرحمه، عرفنا واتصاحبنا عليه وبقينا نروح سواء معانا فلوس أو ممعناش ونتفسح، أي مشوار كان بيطلع في دماغنا كنا بنعمله".

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هنيدي فنان الاسكندرية

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