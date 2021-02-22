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رئيس "صحة النواب": ملايين المصريين أصيبوا بكورونا.. وسنصل إلى مناعة القطيع (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تحدثت بأن مصر ستوفر قبل نهاية هذا العام 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يغطي 50% من الشعب المصري، خاصة وأن كل مواطن في حاجة إلى الحصول على جرعتين لتفعيل اللقاح. 

وتابع "حاتم"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك عدة ملايين في مصر أصيبوا بفيروس كورونا، ولديهم مناعة من الفيروس، ومع وصول اللقاحات المنتظرة سنصل إلى مناعة القطيع، وهذا أمر جيد. 

ولفت، إلى أن وزيرة الصحة أكدت للجنة صحة مجلس النواب بأن هناك شحنة قادمة من اللقاح الصيني خلال ساعات، ستتواصل جرعات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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