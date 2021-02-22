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حلمي النمنم: جماعة الإخوان فكرة إنجليزية (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان فكرة إنجليزية، وتم تدشينها لتكريس بقاء الاحتلال البريطاني في مصر.

وأضاف "النمنم"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن الإخوان يرغبون في بناء دولة موازية داخل الدولة المصرية.

وأوضح أن الإخوان يريدون هدم مؤسسات الدولة، وأن الإسلام السياسي هو فكرة نابعة من الاستعمار البريطاني، معتبرا أن بريطانيا سوف تظل تحمي قيادات الإخوان.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان أصدرت أكثر من 167 كتاب عن حسن البنا، ويطلقون عليه إمام، ولم يصدروا أي كتاب يمثلهم عن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، متابعا: "حتى في الإسلام يقومون بعمل تاريخ موازي".

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