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اختطاف ريم مصطفى.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "شديد الخطورة"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت أحداث مسلسل شديد الخطورة الحلقة الأولى أحداثا مشوقة، حيث تم اختطاف نور على يد عصابة البنك ومفاجأة صادمة لزوجها مالك حيث أن الفنانة ريم مصطفى تجسد دور نور زوجة الفنان أحمد العوضي الذي يجسد دور مالك.

وذهبت نور برفقة مالك إلى البنك كي تسحب مبلغ من المال وينتظر مالك في سيارته وتتفاجئ نور بدخول عصابة على البنك ليسرقونه العصابة اختطفت نور وكل ما كان داخل البنك ليكونوا رهائن.


مواعيد الحلقة الأولى من مسلسل "شديد الخطورة":


يذكر أن مسلسل شديد الخطورة يعرض على قناة CBC يوم 21 فبراير الساعة 8 مساءًا وتردد قناة CBC 11785 رأسي .


أبطال عمل مسلسل"شديد الخطورة":


بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي وهادي الجيار ومحمود حجازي وناهد رشدي وحمزة العيلي وحسني شتا وخالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي.

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