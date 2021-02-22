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مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
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أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها، لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة، في أعقاب حادث تحطم طائرة عسكرية بالعاصمة أبوجا؛ مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها.

وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، مؤكدة تضامنها مع دولة نيجيريا الشقيقة في هذا الحادث الأليم.

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