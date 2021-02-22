الانفتاح في عهد السيسي.. برلمانيون: اعتراف الأمم المتحدة "منتدى شباب العالم" كمنصة دولية يكلل جهود القيادة السياسية

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، اعتماد الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" منصة دولية، مؤكدين أن هذا الاعتماد يعد اعترافا دوليا يعكس نجاح النسخ الثلاث الماضية للمنتدى، وتكليلا لجهود القيادة السياسية للنهوض بالشباب، خاصةً وأن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد انفتاحًا كبيرا في تبادل الثقافات ونقل الحضارات والخبرات بين شباب مصر وشباب العالم.





في هذا السياق، أكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اعتماد الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" منصة دولية، يعد تكليلا للجهود المبذولة من القيادة السياسية للنهوض بالشباب وللتعبير عن آراءهم من خلال جلسات حوارية بين الجنسيات المختلفة، وتبادل وجهات النظر والخبرات والثقافات مع شباب العالم.





وأشار "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الفجر" إلى أنه كان من الصعب تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم في أول نسخه له عام 2017، إلا من خلال وجود استقرار أمني واقتصادي واجتماعي، حتى يكون هناك فرصه للانفتاح على العالم، والذي لم نشهده من قبل بهذا القدر الكبير من الانفتاح على الثقافات الأخرى، بتواجد الآلاف من الشباب حول العالم في مصر.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر قادرة على تنظيم منتدى شباب العالم 2021، واستقبال الآلاف من الشباب لحضور المنتدى في ظل ظروف جائحة كورونا، والدليل على ذلك تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للمنتخبات لكرة اليد، والتي نجحت بنسبة 100٪ بدون الإعلان عن أي إصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا، خاصة وأنها تمتلك منظومة صحية جيدة ذو كفاءة عالية.





*نشهد اهتماما كبيرا بالشباب لم نشهده في العصور الماضية





من جانبها أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باعتماد الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" كمنصة دولية، مؤكدة أن المنتدى خلال الثلاث نسخ الماضية أبهر العالم بمظهره المشرف الذي شهد تنسيقا داخليا وخارجيا على أعلى مستوى، وأن منتدى شباب العالم القادم سيشهد اهتماما أكبر من النسخ الماضية.





وأشارت "درويش" في تصريح لبوابة "الفجر"، إلى أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تطورا كبيرا لم تشهده مصر من العصور الماضية، ومنها الاهتمام بالشباب وإعداد أجيال قادمة قادرة على الإدارة، من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، وذلك من خلال، إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.





واكدت عضو مجلس النواب، أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، نجح فى تخريج شباب وفتيات يمثلون جميع محافظات الجمهورية خلال ثلاث دفعات تولى عدد منهم بعض المناصب القيادية كمحافظين ونواب للمحافظين، ومعاونى وزراء، وأعضاء مجلس نواب، وغيرها من المناصب، مؤكدة أن الرئيس يضع في أولوياته تمكين الشباب على مستوى عالي.





* يعكس نجاح النسخ الثلاث الماضية





وثمن النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب، اعتماد الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" منصة دولية، مؤكدا أنه قرار يوضح مدى النجاح الكبير الذي حققه المنتدى من إسهامات خلال النسخ الثلاث الماضية، ومناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 باقتدار.





وقال "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر"، "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولى منذ توليه حكم البلاد ملف الشباب اهتماما كبيرا وجعله عى رأس أولويات الدولة المصرية وسعى لتأهيلهم علميا وعمليا تمهيدا لتوليهم المناصب القيادية فى الدولة"، مؤكدا أن الاهتمام بالشباب لم يظهر إلا في عهد الرئيس السيسي، وتوليهم مناصب قيادية كنواب محافظين ورؤساء مدن، وتمثيلهم بنسبة كبيرة في مجلس النواب وغيرها من تقلدهم مناصب قيادية أخرى.





وأكد عضو مجلس النواب، أن المنتدى أصبح منصة حوارية عالمية يضع فيها الشباب مهاراته، ويتشاركون فيها الخبرات والثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى نقل الصورة الحضارية لمصر في الخارج، وكذلك فرصة كبيرة لترويج السياحة كل عام.





*مصر قادرة على تنظيم منتدى الشباب 2021





فيما قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا الاعتماد يعتبر بمثابة اعتراف دولي بنجاح التجربة، وقدرتها على خلق آلية حوار تجمع كل شباب العالم مختلفين في الثقافات والخبرات، خاصةً وأن الرئيس السيسي يضع الشباب أولى اهتماماته لخلق جيل مؤهل قادر على القيادة.





وأكد أبو الخير فى تصريح لبوابة "الفجر"، أن مصر لديها القدرة على استضافة منتدى شباب العالم هذا العام أيضا بالرغم من جائحة كورونا، إلا أنها بفضل القيادة الحكيمة قادرة على نجاح المنتدى مثلما نجحنا في تنظيم كأس العالم للمنتخبات لكرة اليد.





والجدير بالذكر، قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصرفي تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.



