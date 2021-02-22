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سفير مصر في تنزانيا يكشف مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وسيمبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، أنه تم التنسيق لاستقبال بعثة الأهلي بالاتفاق مع رئيس البعثة.


وقال السفير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الأهلي أجرى مرانين أساسيين على الملاعب الفرعية للتعود على الأجواء المناخية لأنها صعبة ومختلفة تماما عن مصر وهناك ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة".


وأكمل: "سيمبا تقدم بطلب لحضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وهى التي تمثل نصف سعة الملعب الرسمية، والكاف وافق على ذلك بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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