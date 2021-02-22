سفير مصر في تنزانيا يكشف مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وسيمبا









أكد محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، أنه تم التنسيق لاستقبال بعثة الأهلي بالاتفاق مع رئيس البعثة.









وقال السفير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الأهلي أجرى مرانين أساسيين على الملاعب الفرعية للتعود على الأجواء المناخية لأنها صعبة ومختلفة تماما عن مصر وهناك ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة".







