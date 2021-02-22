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برلماني: مياه النيل في الأقصر لا تصلح للاستخدام الآدمي (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، إن مدينة الأقصر تشهد انقطاع المياه بدون سابق إنذار، بسبب انكسار ماسورة مياه بأهم شارع في مدينة الأقصر بأكملها وهو شارع خالد بن الوليد.

وأضاف "أبو الحمد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن المدينة لم يكن بها مياه لأكثر من 20 ساعة متواصلة بدون مياه، وتم انفجار الخط بمنطقة ثانية وهي ميدان صلاح الدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواسير المياه ينتج عنها فشل كلوي، ويجب اللجوء لاستخدام المواسير الحديثة، بأن مياه النيل لا تصلح للاستخدام الآدمي في الأقصر، معلقا: "أطالب أي شخص يتحداني ويقول إن هذا الكلام غير صحيح".

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