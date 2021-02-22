برلماني: مياه النيل في الأقصر لا تصلح للاستخدام الآدمي (فيديو)

قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، إن مدينة الأقصر تشهد انقطاع المياه بدون سابق إنذار، بسبب انكسار ماسورة مياه بأهم شارع في مدينة الأقصر بأكملها وهو شارع خالد بن الوليد.





وأضاف "أبو الحمد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن المدينة لم يكن بها مياه لأكثر من 20 ساعة متواصلة بدون مياه، وتم انفجار الخط بمنطقة ثانية وهي ميدان صلاح الدين.



