حقيقة انخفاض دخل قناة السويس بسبب أزمة كورونا (فيديو)



كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة انخفاض دخل قناة السويس بسبب بأزمة كورونا، قائلًا:" خفضنا رسوم المرور من القناة، وهذا أدى للحفاظ على نفس دخل القناة إلى حد كبير عند المقارنة بالعام الماضي، خاصة أن خفض الأسعار أدى لاستقبال سفن جديد للمرور من القناة".



وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الهيئة كانت ستزيد أسعار المرور من قناة السويس بنسبة 5%، ولكن بعد أزمة كورونا تم خفض الأسعار بشكل كبير جدًا، بسبب تأثير هذه الأزمة على القناة، معقبًا: " لدينا مرونة كبيرة في الأسعار لإدارة القناة بالشكل الأمثل".



وأشار إلى أن هناك 23 سفينة مرت من القناة لأول مرة بسبب خفض الأسعار، وهذا انعكس بشكل ملحوظ على دخل القناة رغم انخفاض الأسعار، معقبًا:" قناة السويس خارج المنافسة".

