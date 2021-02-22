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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تلقى ميلان، هزيمة قاسية على يد غريمه إنتر ميلان،  بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، على ملعب جوسيبي مياتزا، في إطار  الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإيطالي الممتاز.

وافتتح لاوتارو مارتينيز أهداف اللقاء لصالح الإنتر في الدقيقة 5، قبل أن يحرز الأرجنتيني الهدف الثاني في الدقيقة 57.

واختتم روميلو لوكاكو أهداف اللقاء للإنتر بتمريره حاسمة استقرت في شباك ميلان في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة عزز إنتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو برصيده إلى 53 نقطة، فيما تجمد رصيد ميلان عند 49 نقطة في المركز الثاني.

موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي:-

سيتلقي ميلان، بفريق روما، يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي الممتاز.

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