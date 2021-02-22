"القاهرة 8 درجات".. اعرف تفاصيل الطقس مع عودة موجة البرد

يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وكما أضافوا، أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع وجود الرياح.





ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء مع توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم"، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من "رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد".





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 19 08

الإسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 09

طنطا 18 08

شبين الكوم 19 08

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 17 10

السلوم 18 08

سيوة 18 06

بورسعيد 19 11

دمياط 17 10

الزقازيق 19 08

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 19 08

السويس 19 09

العريش 18 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 03

نويبع 20 14

طابا 19 12

كاترين 12 02

الطور 22 13

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 08

بنى سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 09

ادفو 24 11

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 22 07

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 14

حلايب 23 17