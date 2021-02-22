Advertisements

الأوقاف تكشف مصير صلاة التراويح في رمضان (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements


كشف قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن إمكانية إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد سيناريو محدد، ولكل حادثة حديث، تعليق صلاة التراويح العام الماضي في المساجد كان ازمة كبيرة، ونتمنى أن تزول هذه الغمة لكي نعود إلى المساجد"

وتابع "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لرفع يد الدعاء لله أن يزول فيروس كورونا قبل شهر رمضان، لكي نمارس عبادتنا بشكل كامل في المساجد، معقبًا: "علينا أن نشغل نفسنا بالدعاء في شهري رجب وشعبان لكي يرفع عنا الله الوباء"
وفي سياق آخر، أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة معنية بتجديد الخطاب الديني في ربوع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب يحدث من خلال الدورات التدريبية التي تعقد في أكاديمية الأوقاف في السادس من أكتوبر.

أخبار تهمك

بالصور.. قرار وقف مي حلمي وتحويلها للتحقيق بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 10 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: على إدارة الزمالك توجيه الشكر لفرجاني في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل: تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 10 ساعات

وقف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يصدم أحمد فتحي بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

10:57 م

عاجل.. إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد

10:34 م

عاجل.. نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

01:10 ص

الأهلي يحسم موقفه من ضم فيراري الزمالك السابق

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»