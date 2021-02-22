الأوقاف تكشف مصير صلاة التراويح في رمضان (فيديو)





كشف قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن إمكانية إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد سيناريو محدد، ولكل حادثة حديث، تعليق صلاة التراويح العام الماضي في المساجد كان ازمة كبيرة، ونتمنى أن تزول هذه الغمة لكي نعود إلى المساجد"



وتابع "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لرفع يد الدعاء لله أن يزول فيروس كورونا قبل شهر رمضان، لكي نمارس عبادتنا بشكل كامل في المساجد، معقبًا: "علينا أن نشغل نفسنا بالدعاء في شهري رجب وشعبان لكي يرفع عنا الله الوباء"

وفي سياق آخر، أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة معنية بتجديد الخطاب الديني في ربوع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب يحدث من خلال الدورات التدريبية التي تعقد في أكاديمية الأوقاف في السادس من أكتوبر.



