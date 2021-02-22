اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تحدد 14 لجنة نوعية.. تعرف عليها (انفوجراف)

حددت المادة (38) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تشكيل اللجان النوعية باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا في جلسته العامة الأسبوع الماضي.





وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف تشكيل اللجان النوعية لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية وهي كالآتي:





(1) لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





(2) لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.





(3) لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.





(4) لجنة الدفاع والأمن القومي.





(5) لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





(6) لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.





(7) لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.





(8) لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





(9) لجنة الشباب والرياضة.





(10) لجنة الصحة والسكان.





(11) لجنة الزراعة والري .

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(12) لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي .

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(13) لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.





(14) لجنة الشئون الدينية والأوقاف.