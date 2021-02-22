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"الصحة" تعلن موعد فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر تعاقدت على شراء 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيأتي 8.6 مليون جرعة من عقار "أسترازينيكا" بخلاف الكمية التي ستصل اليوم.

وأوضح عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الأحد: "نحن بصدد الانتهاء من تطعيم كافة الأطقم الطبية"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر وبنهاية الأسبوع سيتم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الفرز والإحالة.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيتم التطعيم كافة الأطقم الطبية التي تتعامل مع الحالات العادية، كما سيجرى الأسبوع المقبل تسجيل المواطنين رغباتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، وهم الفئات المستهدفة من التطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، ثم سيبدأ تطعيمهم.

وأعلن رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة أنه سيتم فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا أمام المواطنين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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