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محمد هنيدي يكشف كواليس وقوفه لأول مرة أمام الكاميرا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف محمد هنيدى عن كواليس وقوفه لأول مرة أمام كاميرا، حيث قال" أما عن أول مرة أقف أمام الكاميرا فكانت فى سهرة تليفزيونية أنا وعمرو عبد الجليل، وكانت من بطولة شكرى سرحان، وكان أجرى منها مائة جنيه أتذكر يومها اشتريت موز، وأنا عائد للمنزل"

وأضاف خلال برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On: "أتذكر يوم مولد فاطمة ابنتى كنت حينها فى عرض مسرحية "عفرتو" ووجدت أحد أقاربى فى الكواليس يشير لى أن زوجتى ستلد وكان من المفترض أن ينتهى العرض بعد ساعة ونصف وأتذكر أنى أنهيته فى ثلاث دقائق، وذهبت وحضرت ولادتها وكانت أول مولد لى أراها".

وتابع: "وأتذكر أول مرة يطلب منى أحد من الجمهور أن يلتقط صورة معى بعد فيلم عاطف الطيب "قلب الليل"، وبعد العرض تفاجأت بشخص يطلب منى ذلك، وسعدت جدا "ومكنتش عايزه يمشى".

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه في البطولة، كلا من: منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.
محمد هنيدي يكشف كواليس وقوفه لأول مرة أمام الكاميرا
محمد هنيدي يكشف كواليس وقوفه لأول مرة أمام الكاميرا
محمد هنيدي يكشف كواليس وقوفه لأول مرة أمام الكاميرا
محمد هنيدي يكشف كواليس وقوفه لأول مرة أمام الكاميرا
محمد هنيدي يكشف كواليس وقوفه لأول مرة أمام الكاميرا
محمد هنيدي يكشف كواليس وقوفه لأول مرة أمام الكاميرا

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